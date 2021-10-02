Antalya halinde domatesin fiyat endeksi geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 135 arttı

Domates miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 10.20 azalırken, fiyat endeksi yüzde 135.57 arttı. Sebze miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 2.88 artarken, fiyat yüzde 80.72 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar endeksi yüzde 15.29 artarken, fiyat yüzde 20.50 arttı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Eylül ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2021 Eylül ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi.

Domateste Miktar Düştü Fiyat Arttı

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 6.52 ve sebzede yüzde 11.30 arttı, meyvede ise yüzde 3.97 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 10.20 azalırken, sebzede yüzde 2.88 ve meyvede ise yüzde 15.29 artış gösterdi. Miktar endeksleri, geçen ayların aksine Eylül ayında genellikle artış kaydetti.

Fiyat endekslerinde ise domates, geçen yılın Eylül ayına göre (yıllık) yüzde 135.57'lik artış gösterdi. Bu artış, 2018 yılından sonraki en yüksek Eylül ayı artışı oldu. Eylül ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 2.88'lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 80.72'lik artış kaydetti. Bu artış son 6 yılda 2018 yılından sonraki en yüksek artış oldu.

Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 15.29'luk artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 20.50'lik artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış da son 6 yılda 2018 ve 2020 yıllarından sonraki en yüksek artış oldu.

Aylık gerçekleşmeler

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 6.52 artış gösterirken, işlem fiyatı endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 44.87 arttı. Son 3 yılın Eylül ayı miktar endeksleri birbirlerine yakın değişirken fiyat endekslerinde ise 2021 yılında rekor artış görüldü.

Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri genellikle son 3 yıl itibariyle birbiriyle uyumlu aylık değişimler gösterdi. Son 3 yıldaki bu uyumlu Eylül ayı değişimleri içerisinde 2021 yılı Eylül ayı miktar ve fiyat değişimleri, diğer 2 yılda bir miktar yüksek oldu.

Sebze işlem miktar endeksi Eylül ayında yüzde 11.30 artarken fiyat endeksi de yüzde 16.01 arttı.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Eylül ayında yüzde 3.97 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 6.96'lık azalış gösterdi.

Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Eylül ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimleriyle uyumluluk gösterdiği öğrenildi. Ancak miktarda küçük düzeyli artışa karşılık fiyatta da küçük düzeyli bir azalış yaşandığı kaydedildi.