Antalya haline gelen domates miktarı arttı, fiyatı düştü

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Domates miktar endeksi yıllık yüzde 5,54 artarken, fiyat endeksi yüzde 4,10 azaldı. Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 14,86 azaldı, fiyat endeksi yüzde 21,59 arttı. Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 2,14 arttı, fiyat endeksi ise yüzde 48,83 arttı.

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 30,77, sebzede yüzde 1,23 artarken ve meyvede ise yüzde 9,09 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 5,54 artarken, sebzede yüzde 14,86 azaldı, meyvede ise yüzde 2,14 arttı.

Domateste miktar arttı, fiyat azaldı

Nisan ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates için son 8 yılın ortalama üstünde, sebze ve meyve için ise son 8 yılın ortalamasında gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates için 8 yılın ortalama altında, sebze için son 8 yılın ortalamasında ve meyve için ise 8 yılın ortalama üstünde gerçekleşti.

Nisan ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 4,10 olarak gerçekleşirken, miktardaki yüzde 5,54'lük artış, fiyattaki bu düşüşün temel nedenlerinden biri oldu. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 21,59 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 14,86 azalması, bu ortalama fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyatı arttı

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 48,83 ile ortalama üstünde gerçekleşti. Meyvenin yıllık işlem miktarında yüzde 2,14'lük artışa rağmen fiyatta artış gerçekleşti.

Nisan ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda ikinci en yüksek artışı ve fiyatta ise en düşük değeri olarak yansıdı. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Nisan ayında yüzde 30,77'lik artış gösterirken, işlem fiyat endeksinin aylık yüzde 7,24 düşmesinde etkili oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi Nisan ayında yüzde 13,23 artarken, işlem fiyat endeksi ise aylık yüzde 18,27 azaldı. Son 5 yılın Nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksi aylık en düşük artışı gösterirken, fiyat endeksi ise ikinci en düşük değere sahip oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi Nisan ayında yüzde 9,09 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 17,98'lik artış gösterdi. Son 5 yılın Nisan ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalama düzeyde gerçekleşti.