Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde tarihi günler

Türkiye'ye bu yılın ilk 5 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldi. Rakamlarda büyük rolü olan turizmin başkenti Antalya'da ise yeni bir rekor daha kırılarak sadece haziran ayının 27 günü itibariyle turist sayısı 2 milyona ulaştı. Turizmciler, İstanbul'daki artışı da hesaba katarak Türkiye'nin yıl sonunda 50 milyon rakamına rahat bir şekilde ulaşabileceğini söyledi. Tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da dış hatlar terminali de tarihi günlerini yaşıyor.

Türkiye'nin bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 sayısına ulaşmasında, turizmin başkenti Antalya ve İstanbul büyük rol oynuyor. Yabancı turist ziyaretçi sayısıyla rekor üstüne rekor kıran Antalya'da, Haziran ayı henüz dolmadan bir rekor daha kırıldı. 2018 yılında 13 milyon 700 bin rakamını yakalayan kent, 2019 yılı için koyulan 16 milyon turist hedefine dosdoğru ilerliyor. Günde 450 uçağın indiği kente, ortalama 75 bin turist giriş yaptığı rakamlara yansıyor.

Dış hatlarda yoğunluk

Tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da dış hatlar terminali de tarihi günlerini yaşıyor. Dış hatlar terminallerinde turistlerin yoğunluğu dikkat çekerken, yine turistlerin bavullarını almak için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

27 günde 2 milyonu geçti

23 Haziran itibariyle ilk defa toplam turist sayısında 5 milyonu aşan Antalya'da, haziran ayı dolmadan yeni bir rekor haberi daha geldi. Verilere göre, 27 Haziran Perşembe günü itibariyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen toplam turist sayısı yüzde 14'lük artışla 2 milyon 18 bin 538 kişi olarak belirlendi. Gelen turistlerin 1 milyon 978 bin 94'ü Antalya Havalimanı'na, 40 bin 444'ü Gazipaşa Havalimanı'na indi.

Kentin bu yıl 1 Ocak'tan 27 Haziran'a kadar olan toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artış gerçekleştirerek 5 milyon 318 bin 331'e yükseldi.

"Türkiye rakamını 50 milyonun üzerine göreceğiz"

Verilerle ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, artıştaki rakamları beklediklerini ve Türkiye'nin 50 milyonluk turist hedefine hızla ilerlediğini kaydetti. Antalya ve İstanbul'un turizmde Türkiye'nin önemli iki kapısı olduğuna dikkat çeken Ayık, "İstanbul ve Antalya'nın artışları bizi sevindiriyor. Özellikle Antalya bazındaki artışlar, İstanbul'a göre ilk 5 ayda daha iyiydi. Antalya'nın günlük bazda rakamlarına bugün itibariyle baktığımızda çift haneli yüzde 15'in üzerinde devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da bu trend devam edecek, dolayısıyla yılın sonuna geldiğimizde biz, Türkiye rakamını 50 milyonun üzerine göreceğiz. Her iki kapımız Türkiye'de yaklaşık yüzde 50'ye varan oranda toplam sayıya destek sağlıyor. Dolayısıyla bu iki destinasyonda trend böyle devam ettiği takdirde, diğer giriş noktalarıyla birlikte Türkiye 50 milyon rakamını sorunsuz bir şekilde yakalayacaktır" dedi.

"Antalya 16 milyon rakamını kolayca gerçekleştirecek"

Haziran ayı sonrasında, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Antalya'nın 2 milyon rakamının üzerine çıkacağı yönünde beklentilerinin olduğunu ifade eden Ayık, "Antalya geçmiş yıllarda da 2 milyon rakamını bu aylarda görmüştür. Dolayısıyla Antalya önümüzdeki aylarda 2 milyon üzerinde rakamları görerek yoluna devam edecek. Bu sene Antalya'nın hedefi 16 milyon rakamıdır. Şu ana kadar olan rakamlar, bu rakamın çok kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğini bize gösteriyor" diye konuştu.