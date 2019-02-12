Antalya Havalimanına 18 milyon yolcu bekleniyor

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Ön rezervasyonlar ve yaz sezonundaki beklentilere göre 2019 yılında Antalya Havalimanında hizmet verilecek gelen yolcu sayısının 17 milyon ile 18.1 milyon arasında gerçekleşmesi öngörülmektedir" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında bir otelde düzenlenen "2019 Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda sunum yapan Varol, uluslararası krizlere rağmen son 20 yıl içerisinde Antalya Havalimanındaki toplam yolcu sayısının yıllık ortalama yüzde 10,4 büyüme gösterdiğini vurguladı.

1999 yılında 4 milyon 900 bin olan yolcu sayısının 2018 yılında 31 milyon 600 bine ulaştığını vurgulayan Deniz Varol, Antalya Havalimanı'nın Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan limanlar arasında olduğunu belirtti.

Varol "2019 yılında Rusya ve Ukrayna trafiğinin 2018'deki gibi gerçekleşmesi, Batı Avrupa trafiğinin özellikle Almanya, İngiltere, Polonya ve Hollanda'da kayda değer bir artış göstermesi, 2018 yılında düşük performans gösteren Almanya'nın 2019 yılında tüm zamanların yolcu rekorunu kırması bekleniyor. Ön rezervasyonlar ve yaz sezonundaki beklentilere göre 2019 yılında Antalya Havalimanı'nda hizmet verilecek gelen yolcu sayısının 17 milyon ile 18.1 milyon arasında gerçekleşmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedef pazarın Hindistan olarak belirlendiğini dile getiren Varol, ekim ayında Hindistan'ın 6 farklı şehrinde 130 farkı Hindistan tur operatör ve acentesi ile birebir görüştüklerinin altını çizdi.