Antalya Havalimanı'nda Türel izdihamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerde Antalya için tekrar aday gösterdiği Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İstanbul dönüşü havalimanında binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. Havalimanında mitingi andıran görüntülerde sahneye çıkan Türel, "Bütün kalbimle söylüyorum heyecanım 2004'te ilk yola çıktığımız günden çok daha fazladır. Derdimiz hep Antalya olmuş, hep Antalyalı hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmişizdir. O yüzden ilk günkü heyecanla Antalya ve Antalyalılar için yeniden “Bismillah” diyoruz" dedi.

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Adaylığın açıklanmasının ardından İstanbul'dan Antalya'ya hava yoluyla gelen Türel'i, Antalya Havalimanında binlerce vatandaş karşıladı. Antalya Havalimanı VİP çıkışında zincir oluşturan vatandaşlar, Türel'e sevgi gösterisinde bulundu. Döviz ve pankart taşıyan vatandaşların sloganları eşliğinde sahneye çıkan Türel, burada kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.

İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve yeni bir hizmet anlayışını getirdiğini dile getiren Türel, “Hep birlikte çok çalıştık, çok hizmet yaptık, sizler hem çalıştınız hem destek oldunuz, Antalya halkı takdir etti, sizler ve parti teşkilatımız teveccüh gösterdi ve bu şerefli görevi bir kere daha bana tevdi ettiniz. Allah bana gençliğimden itibaren, neredeyse 35 yıldan bu yana Antalya'ya hizmet etmeyi nasip etti.

Ben bu heyecanı ilk defa 2004 seçiminde yaşadım. O zaman Oda başkanlığından istifa edip, aday olmuştum adaylık açıklamamda demiştim ki, “benim için önemli olan makam veya mevki değil, sorumluluktan kaçmadığımı tarih önünde Antalya kamuoyuna göstermektir” dedi.

“Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır”

2014 yılında milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerini bırakıp, belediye başkanlığı görevini tekrar üstlendiğini hatırlatan Türel, şunları söyledi:

“Bizim memleket sevdamız öyle içi boş sözlerden ibaret değildir. Bizim hayatımız Antalya'dır, hayallerimiz Antalya'dır. Allah şahidimizdir ki, ilk günden bu yana gece gündüz demeden çalıştık, hala çalışıyoruz, inşallah çalışmaya devam edeceğiz. 2004'te belediye başkanlığında ilk dönemimizdi, acemiydik, fakat kararlıydık, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük işler yaptık. 2014'te aday olduğumda, “hep beraber çok daha güzel hizmetler vereceğiz, artık Antalya ekibi olarak çok tecrübeli, çok güçlüyüz” demiştim. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, teşkilatımız ve hep birlikte güçlü bir ekiptik ve bu sayede şu 5 senede büyük hizmetler yaptık. Bu beş yılda ilk defa 19 ilçeye ve köylerimize hizmet götürmeye başladık. Belediye köylere hizmet götüremez diyorlardı, biz köylerimize hizmette rekorlar kırdık. Üstelik bunları 15 Temmuz gibi hain darbe girişimlerine rağmen gerçekleştirdik. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi de saygıyla anıyorum.”

“Biz görevi bıraktığımızda asıl kaybeden Antalya oldu”

“Cumhurbaşkanımızla, yeni Başkanlık Sistemi ile Dışişleri Bakanımızla, Kültür ve Turizm Bakanımız ve tüm bakanlarımızla, 2 MKYK üyesi vekilimiz ve tüm vekillerimizle daha güçlüyüz” diyen Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2004'te görev aldık ve Antalya'nın altyapısını geliştirdik. Her zaman ‘Antalya kazanacaksa ben kaybetmeye razıyım' dedim ama biz görevi bıraktığımızda asıl kaybeden Antalya oldu. Bu beş yılda kayıpları telafi etmeye çalıştık.

Siz destek oldunuz, Antalya halkı destek oldu, Allah yardım etti ve bu sayede bugüne kadar verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Çalışkan, sözünü yerine getiren, dürüst, Antalya'nın hakkını koruyan, Antalya'yı büyüten ve güçlendiren bir hizmeti ortaya koyduk. İşte bu sebeple her zamankinden daha güçlüyüz, tecrübeliyiz.

İlk günkü aşk ve heyecanla, ilk günkü azim ve inançla, daha tecrübeli, daha bilgili, daha güçlü bir ekip olarak çalışacağız. Bizim bu beraberliğimiz Antalya için tarihi bir fırsattır. Şu beş senede Gazipaşa'dan Kaş'a, Elmalı'dan Gündoğmuş'a kadar her yere yatırım ve hizmet yağmuru götürdük. Başkalarının hayal edemediği işleri biz başardık. Allah'a hamdolsun, bizim artık makam ve mevki meselemiz kalmamıştır, bundan sonra tek derdimiz Antalya tarihine adımızı şerefle yazdırmak, çocuklarımıza şerefli bir miras bırakmaktır. Hep birlikte Antalya tarihine altın harflerle geçecek bir yükseliş dönemine imza atacağız.

“Heyecanım 2004'ten daha fazla”

Son olarak milli birlik, beraberliği korumak ve kuvvetlendirmenin en önemli hedefleri olduğunu kaydeden Türel, “Bizi bölmeye, zayıflatmaya çalışanlara karşı her zaman el ele omuz omuza olacağız. Antalya olarak bir ve beraber olacağız, herkesi kucaklayacak, herkese saygılı olacağız. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hizmette ayrım yapmamış, bütün Antalya'yı kucaklamıştır.

Bütün kalbimle söylüyorum heyecanım 2004'te ilk yola çıktığımız günden çok daha fazladır. Derdimiz hep Antalya olmuş, hep Antalyalı hemşerilerimizin dertleriyle dertlenmişizdir. O yüzden ilk günkü heyecanla Antalya ve Antalyalılar için yeniden “Bismillah” diyoruz. O yüzden bizim için aşk 7 harftir o da Antalya'dır diyoruz. O yüzden yine Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız diyoruz. O yüzden biz kaybettiğimizde kaybeden Antalya oluyor düşüncesini aklımıza bile getirmiyoruz. O yüzden kazanan hep Antalya olsun diye dua ediyor gece gündüz çalışıyoruz. Buradan bir kez daha söz veriyorum doğup büyüdüğüm, toprağına yatacağım bu şehir için, bu can bu tende durduğu müddetçe kardeşiniz, arkadaşınız, abiniz bir dostunuz olarak hep birlikte çok çalışacağız çok çalışacağız, çok çalışacağız. İçinizden birisi olarak Antalya için Antalya'nın hizmetkarı olacağız.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara karanfil fırlatan Türel'e, eşi Ebru Türel ve çocukları ile AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, AK Parti MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe belediye başkanları ve parti ilçe başkanları da eşlik etti.