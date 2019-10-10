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Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde yakalandı

Hakkari’den Antalya’ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.

Hakkari'den Antalya'ya havalimanı yoluyla uyuşturucu madde getiren şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İran uyruklu bir şüphelinin Hakkari'den Ankara aktarmalı olarak Antalya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisini edindi.


Havalimanına gelen V.M.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 5 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan V.M., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

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