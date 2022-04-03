Antalya Havalimanı'nda vitamin kutularından binlerce uyuşturucu çıktı

Antalya Havalimanı'nda Mısır vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantalarında vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği tarafından Antalya Havalimanı'nda uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda 28 Mart günü İç Hatlar terminalinde Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada vitamin kutuları içerisine zulalanmış 27 bin 150 adet captagon hap, bin 449 sentetik ecza hap, 1 kilo metamfetamin maddesi, bin 676 adet ecstasy hap ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, operasyon anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli G.H.I.A., “uyuşturucu-uyarıcı madde nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Uyuşturucu ticareti yapan şahıs/grup ve örgütlere yönelik mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceği ifade edildi.