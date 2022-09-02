Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 12 Ocak tarihinde imzaları atılan, Giresunlu hayırsever Murat Canik tarafından yaptırılan 8 derslikli Özgül Canik Anaokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki temel atma töreninde, sözlerine hayırsever Murat Canik ve ailesine teşekkürlerini sunarak başlayan Vali Yazıcı; “Bugün çok özel bir gün, Murat bey ve ailesine tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Rahmetli Özgül annemize buradan şöyle seslenmek istiyorum. Anneciğim sen rahat uyu çok hayırlı evlatlar yetiştirmişsin bu hayırlı evlatlar senin sevap defterini kapattırmayacak. Hayır duası almaya devam edeceksin. Biz millet olarak hayırseverlerimizi unutmayız. Burada yetişecek çocuklarımıza da Özgül annemizi anlatacak hayırla yad edeceğiz. Annenizin isteği ve arzusuyla bu güzel eseri sizin sayenizde Kemer ilçemize kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Gönlü Güzel İnsan Yetiştirmek Annenin Eseridir“

Meslek hayatı boyunca en mutlu olduğu anların eğitime katkı sunduğu anlar olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı; “Okul ve eğitim konuları beni çok heyecanlandırıyor. Öyle ki bu durum işi yapma şeklime bile yansıyor. Bu alanlara katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Canik ailesine teşekkür ederken şunu da vurgulamak istiyorum. Bu şehirde Murat beyden çok daha zengin insanlar var. Ancak bu hayırlı iş ona vesile olmuş. Ben şuna inanıyorum hayır yapmak gönül işidir. Bu yüzden de herkese nasip olmaz. Allah'a şükürler olsun ki Antalya hayırsever sıralamasında Türkiye'nin ilk 5'inde yer alıyor. Ama dediğim gibi bu güzel işler gönlü güzel insanlara nasip oluyor. Ben özgül annemize böyle hayırlı evlatlar yetiştirdiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sen rahat uyu, evlatların seni hayırla yad ediyor anneciğim. Gönlü güzel insan yetiştirmek tamamen annenin eseridir. Özgül annemiz bunu başarmış mekânı cennet olsun inşallah bu güzel hayırla da her daim anılsın. Allah hayırlarınızı kabul etsin.” dedi.

Hayırsever Murat Canik, annesinin en büyük hayalini gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Özgül Canik Anaokulu'nda yetişecek çocukların vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Özgül Canik Anaokulu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Vali Ersin Yazıcı, Kemer Kaymakam vekili Kamil Köten, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, hayırsever Murat Canik ve Emine Canik katıldı.