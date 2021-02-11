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Antalya Hayvanat Bahçesi kapılarını ziyarete açıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında, bir süredir ziyarete kapatılan Antalya Hayvanat Bahçesi 15 Şubat Pazartesi günü kapılarını ziyarete açıyor.

Ziyaretler, kısıtlama saatlerine uygun, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Antalya Hayvanat Bahçesi yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Antalya Hayvanat Bahçesi'nin kapıları sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına uygun olarak 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren açılıyor.


Hayvanat bahçesine gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için gerekli tedbirler alındı. Ziyaretçilere alana girişte ateş ölçümü yapılacak. Ziyaretlerini maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapmaları sağlanacak. Hafta sonu kapalı olacak Antalya Hayvanat Bahçesine ziyaretler hafta içi yapılabilecek.


Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak ziyaretlerde 65 yaş üstü vatandaşlar 10.00-13.00 arası, çocuk gurubu ise 13.00-16.00 arasında ebeveynleri eşliğinde ziyaret edebilecek. Hayvanat Bahçesinde kapalı alanlar (sürüngen evi) ziyarete açılmazken, açık alan ziyareti yapılacak. Ayrıca piknik alanı içerisinde mangal yakılmasına izin verilmeyecek.

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