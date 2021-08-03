Antalya Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangını ihtimaline karşı Antalya'da ormanlara girişin yasaklanmasının ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete kapattı.

Manavgat'ta başlayan Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, Antalya Valiliği kararıyla kentteki ormanlara giriş yasaklandı.

1 Eylül tarihine kadar kapalı olacak

Kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 'de tedbir amaçlı olarak Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyarete kapattı. Orman yangını ihtimaline karşı hayvanat bahçesine girişler 1 Eylül'e kadar kapatıldı.