Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yeni yavrular

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda baharla birlikte doğumlar arttı. Zebra, kanguru, keçi, tavşan ve lemurlarda yavru sevinci yaşanıyor.

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nda tam bir bahar havası yaşanıyor. 143 türde bin 485 hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesinin nüfusu yeni üyeleriyle birlikte artmaya devam ediyor. Zebra, kanguru, tavşan, keçi, koyun ve lemurlar doğum yaparak, yavrularını dünyaya getirdi. Hayvanat Bahçesinde yeni doğan üyeler veterinerler ve bakıcıların kontrolünde özenle bakılıyor.

“Çakıl Zebra Dünyaya geldi”

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alan zebralar yavruladı. Gebe olan ‘Gölge' isimli zebra doğum yaptı. Dişi yavruya ‘Çakıl' ismi verildi. Altı zebranın olduğu hayvanat bahçesinde böylece zebra sayısı yediye yükseldi. Yeni doğumlarla birlikte bahara çok güzel bir giriş yaptıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, “Zebraların gebelik süresi yaklaşık bir yıl oluyor. Biz gebelik için anneye doğal barınaklar ve uyum süreleri hazırladık. Anne zebra, sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Durumları iyi. Özellikle bu dönemde yavrunun beslenmesine özen gösteriyoruz ve ayrı bölümde tutuyoruz” diye konuştu.

“Yeni yavrular neşe getirdi”

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde farklı türden çok sayıda yavrunun dünyaya gözlerini açtığını belirten Veteriner Hekim Arsun, “Saanen, tiftik ve cüce keçiler grubunda 25, koyun gruplarında 10 yavru dünyaya geldi. Ziyaretçilerin ilgisini çeken hayvanlardan olan ‘dev velikan' cinsi tavşan ailemize 12 yavru katıldı. Kanguru ailemizde de yeni doğan sevinci yaşıyoruz. İki yavru kanguru sağlıklı şekilde doğarak anne kesesinde gelişimini sürdürüyor. Yine halka kuyruklu lemurlar da iki yavru dünyaya getirdi. Bütün hayvanlarımızın sağlık durumları iyi durumda” şeklinde konuştu.