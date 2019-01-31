Antalya için ASSİM'de bir araya geldiler

Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesinde yer alan sivil toplum kuruluşlarıyla Kaleiçi'nden kadının konumunun güçlendirilmesine, engelli çalışmaları, yöresel ürünler ve coğrafi işaretlere 17 ayrı çalışma başlığında platform oluşturdu.

Doğuyaka Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde yapılan ve 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip iki bloktan oluşan ASSİM, kampüs yapısı içinde inşa edildi. Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yapan yerleşkede, dernek odalarının yanı sıra 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu mutfak sanatları işliği, yerli ürünler bedesteni, AR-GE, AB Danışma ve Proje Ofisi ve İnovasyon Merkezi bulunuyor.

Yerleşkenin sivil toplum kuruluşlarını bulunduğu alanına şu ana kadar 123 derneğin kabulü gerçekleşti. Başkan Uysal, sanattan spora, iş insanlarından girişimci kadınlara ve hemşeri derneklerine kent kimliğini ve Antalya'nın toplumsal dokusunu oluşturan hemen hemen her sivil toplum kuruluşu Sivil Toplum Merkezi'nde yer aldığını dile getirdi. Yerleşkeye taşınan derneklerin çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladığını kaydeden Başkan Uysal, bununla birlikte belediyeyle imzaladıkları protokol çerçevesinde ortak hizmet projeleri oluşturmak için 17 ayrı çalışma başlığında platformlar oluşturduğunu söyledi.

Başkan Uysal, yerleşkede bulunan derneklerin hepsinin eğitim, kültür, çevre koruma, yöresel ürünler ve coğrafi işaretler, kadınının durumunu güçlendirme, kentlilik bilinci, gençlik, Kaleiçi, kentsel tasarım, spor ve engelsiz yaşam gibi başlıklarda oluşturulan platformların birinde yer aldığını söyledi. Muratpaşa Belediyesi'nin ilgili birimlerinin platformların doğal üyesi olduğunu kaydeden Başkan Uysal, platformların çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptığını da sözlerine ekledi.

Bu çerçevede ilk toplantı Çevre Koruma Platformu gerçekleştirdi. Tüm Yenilenebilir Enerji Derneği, Antalya Adıyamanlılar Derneği, Kırşehir Kültür Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Beşkonak Köprülü Kanyon Kültür Ve Dayanışma Derneği, Anadolu Ekonomik Sosyal Siyasal Stratejik Araştırmalar Derneği, Eskişehir Gönüllüleri Derneği, AKUT Arama Kurtarma Derneği Antalya Şubesi, Malatya Ve Çevresi Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği, Yürüyüş Liderleri Spor Kulübü Derneği, Kütahya İlinden Yetişenler Derneği ve Muratpaşa Belediyesi Çevre koruma Müdürlüğü'nün katıldığı toplantıda ilgili konu başlığına ilişkin projeler konuşuldu.