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Antalya için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü, Antalya için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.


Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren kent genelinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Rüzgarın saatteki hızının 50 ila 74 kilometreyi bulabileceği tahmin ediliyor.


Çatı uçması, soba baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Kuvvetli fırtınanın salı günü saat 04.00'da civarında etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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