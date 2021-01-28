Antalya için zirai don uyarısı

Bölge Müdürlüğü bu gece saat 21.00'de başlayıp yarın sabah 8.00'e kadar sürmesi beklenen zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Meteoroloji, meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu. Zirai donun bu gece saat 21.00'de başlayıp yarın sabah 8.00'e kadar sürmesi bekleniyor.