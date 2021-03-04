Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur; "2012 yılında yapılan modelleme Antalya'da tsunami riski olduğunu ortaya koydu."

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, Antalya'da tsunami riski olduğunu belirterek; “2012 yılında ODTÜ'den bir akademisyen Akdeniz'de yaptığı modellemeyle Antalya'da tsunami riski olduğunu ortaya koydu. Sahildeki alanlar 1.5-2 metreye kadar bu tsunamiden dolayı deniz suyundan etkilenebilir " dedi.

Antalya Kent Konseyi Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu'nda düzenlenen toplantıda deprem ve afetle ilgili önceden alınması gereken önlemler, afet sırasında yapılması gerekenler ve sonrasında yapılacaklar konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine işaret edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya Kent Konseyi üyelerine afet farkındalığı eğitimi sunumu yaptı. Toplantıya Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Afetler ve Kriz Yönetimi ile Çevre çalışma gruplarının üyeleri katıldı.

Yapı stoku sağlam hale getirilmeli

Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Çiçek, dünyanın şu anda büyük bir afeti yaşadığını belirterek, “Bir yıl önce bize bu yaşanacaklar anlatılsa hayal gibi gelirdi. Gözle bile görülmeyen bir virüs dünyayı sarstı. Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor. İzmir depremini yaşadık. Böylesi gündemle karşı karşıya gelmişken afetler karşısında neler yapabileceğimizle ilgili bu toplantıyı düzenledik. Antalya'da yapılması gerekenler var. Antalya'da öncelikle yapı stokunun elden geçirilmesi ve sağlam hale getirilmesi lazım” dedi.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da Türkiye genelinde başlatılan 2021 Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında şu ana kadar 14 milyon kişiye afet eğitimi verildiğini, yılsonuna kadar 51 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Deprem ve afet konusunda bilinçlenmenin önemine değinen Timur, “Deprem ve afette ilk 6 saat çok önemli. Deprem veya afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacaklar konusunda bu eğitimlerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Antalya'da riskli binalar belirleniyor

Antalya'da tsunami riski olduğunu da kaydeden Fevzi Timur, “2012 yılında ODTÜ'den bir akademisyen Akdeniz'de yaptığı modellemeyle Antalya'da tsunami riski olduğunu ortaya koydu. Sahildeki alanlar 1.5-2 metreye kadar bu tsunamiden dolayı deniz suyundan etkilenebilir. Önümüzdeki günlerde Antalya'da deprem ve tsunami tatbikatı yapacağız. Antalya'yı depreme ve afete karşı hazırlamak için çalışıyoruz. Antalya'daki riskli binaların belirlenmesiyle ilgili süren çalışmamızı Temmuz'da bitireceğiz. Bu kapsamda tespit edilecek riskli alanların imara kapatılmasını Büyükşehir ve ilçe belediyelere önereceğiz” dedi.

Deprem ve afet öncesi yapılması gereken çalışmaların önemini, “Afet öncesi harcanmayan 1 dolar afet sonrası size 7 dolara mal oluyor” sözleriyle anlatan Timur, Antalya il genelinde 1136 adet acil durum toplanma alanı ve 29 adet barınma yeri oluşturduklarını vurguladı. Timur, “Toplanma alanları uygun yerlerde olmalı. Antalya'nın Elmalı ve Kışla mahalleleri gibi çarpık yapılaşmanın olduğu yerlerde toplanma alanları bulamıyoruz. Toplanma alanları imar planlarına işlenmeli ve bu alanlara başka fonksiyon yüklenmemelidir” diye konuştu.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli, Antalya Kent Konseyi üyelerine deprem ve afetlerle ilgili slayt sunumu yaptı. Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Çiçek, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur'a teşekkür etti.