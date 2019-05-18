Antalya İl Emniyet Müdürü Ulucan'dan 19 Mayıs mesajı

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, "Gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize, istikbalimize ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacak; tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır" dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Ulucan, mesajında "Milletimizin tarih sahnesinde bir defa daha ayağa kalkışının, sesinin yükselişinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yolunda milli mücadelemizin ilk kıvılcımının atılışının 100. yılını kutlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşünen Atatürk, bunun ancak gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancıyla, bu günü ülkemizin geleceği olan Türk gençliğine armağan ederek, Cumhuriyetimizin muhafazası ve savunulması görevini en çok güvendiği Türk gençliğine vermiştir. İnanıyorum ki gençlerimiz, 19 Mayıs ruhuyla birlikte istiklalimize, istikbalimize ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacak; tarihimizden aldıkları ilhamla, medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, başta bu değerli emaneti sonsuza dek yaşatarak, gelecek nesillere iletecek gençlerimizin olmak üzere, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.