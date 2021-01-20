İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na ‘2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü'

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’ne layık görüldü.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü'ne layık görüldü.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında personelinin katılımıyla Kızılay'a bin 550 ünite kan bağışladı. Jandarma Komutanlığı bağışlanan bin 550 ünite kan sebebi ile 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü'ne layık görüldü.


Türk Kızılay'ı Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop ve Kızılay Antalya Şube Başkanı Erkan Kaya ve beraberindeki heyet, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kızılay heyeti Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'na bağış yapan tüm jandarma personeli adına 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü plaketini takdim etti. Ziyaretin sonunda, Kızılay heyeti ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ödülle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.