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Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü”

2020 yılında bin 550 ünite kan bağışı yapılması nedeniyle, Kızılay tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı “2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü”ne layık görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında da Kızılay'a desteğini sürdüreceğini bildirerek Şubat ayında 70 ünite kan bağışında bulundu.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında da insan sağlığı ve saygınlığının korunması amacıyla vatandaşın can güvenliğinin yanında can sağlığı için de çalışarak Kızılay'a desteğini devam ettiriyor.Bu amaçla 24 Şubat tarihinde Antalya il jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay'a 70 ünite kan bağışında bulunuldu.

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