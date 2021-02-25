Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü”

İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında da Kızılay'a desteğini sürdüreceğini bildirerek Şubat ayında 70 ünite kan bağışında bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2021 yılında da insan sağlığı ve saygınlığının korunması amacıyla vatandaşın can güvenliğinin yanında can sağlığı için de çalışarak Kızılay'a desteğini devam ettiriyor.Bu amaçla 24 Şubat tarihinde Antalya il jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay'a 70 ünite kan bağışında bulunuldu.