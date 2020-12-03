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Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görev değişimi

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 15 yıldır il müdürü olarak görevini sürdüren İbrahim Acar, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından valilik bünyesinde görevlendirildi.

Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde 15 yıldır il müdürü olarak görevini sürdüren İbrahim Acar, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından valilik bünyesinde görevlendirildi. Acar'ın yerine ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olan İlknur Selçuk Köker vekaleten görevlendirildi.


İbrahim Acar ve İlknur Selçuk Köker bugün Vali Ersin Yazıcı tarafından valilik makamına çağrıldı. Yapılan görüşmede Yazıcı, İbrahim Acar'ın görevden alındığını, yerine de geçici olarak İlknur Selçuk Köker'in vekalet edeceğini açıkladı. Acar'ın valilik bünyesinde görevlendirildiği öğrenildi.


İbrahim Acar, 2005 yılından bu yana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini yürütmüş, görevine ise 2005 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından atanmıştı.

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