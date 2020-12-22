Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Er: "Eğitim bugün başlayacakmış gibi hazırız"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde müdür Yılmaz Güney ve öğretmenlerle bir araya geldi. Er, Güney'den uzaktan eğitim, pandemi önlemleri ve öğrencilerin durumu ile bilgiler aldı. Okuldaki yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alan Er, özellikle uluslararası projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güneyde, kısa süreliğine açılan yüz yüze eğitim döneminde öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadığının altını çizerek, 4 Ocak'ı umutla beklediklerini vurguladı.

"Hazırlıklarımız tamam"

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise pandemi döneminde Antalya'da olumsuz bir durum yaşamadıklarının altını çizdi. Okullarda yaşanan bir sorun olmadığının altını çizen Er, “Okulların kapatılması Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda oldu. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ne takdir buyuruşa iş ve işlemler o yönde yürüyecektir. Öğretmen ve öğrencilerimizde herhangi bir olumsuz durum olmadı. Okullarımız Korona virüse karşı her türlü tedbirler alındı. Biz sadece hayatın normalleşmesini bekliyoruz. Biz okul bugün acılaşacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece okulların açılmasını bekliyoruz” dedi.