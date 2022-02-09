Antalya İl Sağlık Müdürü Başıbüyük: “Sigarayı bırakmayı ertelemeyin”

Dr. İsmail Başıbüyük, sigarayı bırakmak için hemen karar alınması ve uygulamaya geçilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Sigarayı bırakmayı ertelemeyin, sağlığınızın sizi mecbur etmesini beklemeyin. Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın” dedi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde sigarayı bırakmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Derneği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin işbirliği ile Batı Akdeniz Bölge Kan merkezi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü bahçesine kurulan stantta vatandaşların ve personelin gönüllü kan bağışında bulunması sağlandı.

“Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın”

Konu ile ilgili açıklama yapan Dr. İsmail Başıbüyük,” Sigarayı bırakmakta en etkili yöntemin kişinin bırakmak istemekteki kararlılığı olduğunu belirterek; Sigara kullanıyorsanız, bunun bir hastalık olduğunu kabul etmelisiniz. Sigara bağımlılığı tedavisi olan bir hastalıktır. Bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Sigarayı bırakmayı ertelemeyin, sağlığınızın sizi mecbur etmesini beklemeyin. Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın. Sigarayı bırakmak için en doğru an şu andır'' diye konuştu.

“Alo 171 hakkında bilgi”

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve konuya özel eğitimler alan hekimlerin görev yaptığı sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla, sigara bırakma konusunda hizmet sunuluyor. Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde uygun hastalara hekimler tarafından ilaç tedavisi de başlanıyor.