Antalya İl Sağlık Müdürü Karahan: “Antalya'da bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluktur”

Dr. Oğuz Karahan yeni görevine başladı. Karahan, “'Turizmin Başkenti Antalya'da bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluktur” dedi.

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü görevindeyken, 9 Ekim 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığınca Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Opr. Dr. İsmail Başıbüyük'ün yerine, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Doç. Dr. Oğuz Karahan getirildi.

Göreve başlayan Karahan, 'Turizmin Başkenti Antalya'da bu göreve layık görülmek benim için büyük bir mutluluktur. Temel hizmet ve üretim alt yapımızı tüm sağlık çalışanlarımız ve yönetim ile birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inancım sonsuzdur. Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden halkımıza hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak olacaktır'' dedi.