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Antalya İl Sağlık Müdürü Oğuz Karahan oldu

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr.

Dr. İsmail Başıbüyük'ün yerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan atandı.


Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü görevindeyken, 9 Ekim 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığınca Antalya İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Opr. Dr. İsmail Başıbüyük'ün yerine, geçtiğimiz yıl Temmuz ayından itibaren Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Doç. Dr. Oğuz Karahan getirildi.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde öğretim üyeliği ve başkanlık görevleri yapan Doç. Dr. Oğuz Karahan'ın, İl Sağlık Müdürlüğü'nde yeni görevine başladı.

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