Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden mera ıslah çalışmaları

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hayvancılığı geliştirip, ot kalitesini artırmak için yürütülen mera ıslah çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, üreticinin kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak amacıyla yürüttüğü "Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi" çalışmaları Konyaaltı ilçesi Çağlarca Mahallesi'nde devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, meraların hayvancılığın sürdürülebilir olması için en önemli ot kaynağı olduğunu vurguladı.

"Ot verimi artacak"

Proje kapsamında Feslikan yaylasına traktörlerle götürülen, 13 bin 500 kilogram kompoze gübrenin teknik personel yardımıyla 750 dekar mera alanına atıldığını kaydeden Özen, " Gübreleme yapılan mera alanlarında otlatma planlaması da yapılarak, ot verimin artırılması ile birim alanda otlatma kapasitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmamızla Çağlarca Mahallesi'nde bulunan düşük verimli meraların durumunu düzelteceğiz. Bunun için 2019 yılında başlayan proje kapsamında 3 yıl boyunca kimyevi gübreleme, yabancı ot temizliği, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması ve otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurma çalışmaları yapılacak.Ekonomimizin vazgeçilmez unsurlardan biri olan hayvancılığımızın geliştirilerek, kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında hayvanlarımızın otlatılabilmesi amacıyla çalışacağız” dedi.

Özen, çalışmalara katılan çiftçilere teşekkür ederek yapılan çalışmayla üreticini daha az maliyetle, daha fazla para kazanmasını hedeflediklerini belirtti.