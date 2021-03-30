Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan Korona virüs tedbirlerine 'kırmızı' güncelleme

Kırmızı renge dönen Antalya'da yeni korona virüs tedbirleri güncellendi. Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara göre, Cuma günü 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi günü 05.00'da bitecek.

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 29 Mart tarihli ve 5673 sayılı “Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla gerçekleştirdiği olağanüstü görüşmede yeni kararlar alındı.

Hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının devam edeceği Antalya'da ayrıca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına karar verildi. Alınan tedbirler çerçevesinde yeme içme ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerine mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması uygulanacak. Mekanda bulunabilecek masa, koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00 - 19.00 saatleri arasında müşteri kabul edilebilecek ve masalara en fazla 2 kişi oturabilecek.

Ayrıca, Yeme içme yerleri 19.00 21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel al şeklinde, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verilebilecek.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metre kare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek. Ancak bu hafta sonu Antalya'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacak olanlar, katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulabilecek.

Öte yandan, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, lunapark, kaplıca, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00 -19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.