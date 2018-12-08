Antalya İmecik Beydağlarında karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan kurtarıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesi İmecik Beydağlarında mahsur kalan 100 Büyükbaş hayvan belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında İmecik yaylasında vatandaşların 100 adet Büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Korkuteli Belediyesi Fen İşleri ekipleri harekete geçti. Ekipler, İmecik Mahallesi ile Baydağları arasındaki 20 kilometrelik yolu greyder ile açarak Büyükbaş hayvanlara ulaştı. Yaylada mahsur kalan 100 Büyükbaş hayvanın geri dönüşü sağlandı.

Büyükbaş hayvanlarının sahibi Şenal Demir ve Süleyman Büyükbıçak, büyükbaş hayvanların imdadına yetişerek onları donmaktan kurtaran Korkuteli Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İmecik Mahalle Muhtarı Ekrem Kurt ise, “Vatandaşlar yaylaya giden hayvanlarının dönemediğini ve yağan kar nedeniyle mahsur kaldığını ifade ettiler. Ben de Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ı arayarak yardım istedim. Hemen yardımıma geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum. 20 kilometrelik yolu Greyder karlı yolu açarak hayvanları kurtardık” dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da, “İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yaylada bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Vatandaşların Büyükbaş hayvanlarına ulaşarak İmecik mahallesine getirmeyi sağladık. İmecik mahallesine geçmiş olsun. Ağır şartlar altında bu işi başarıyla neticelendirdik” diye konuştu.