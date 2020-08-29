Antalya, Isparta ve Burdur'da 316 avcı denetlendi

Antalya, Burdur ve Isparta'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak ava yönelik denetimler gerçekleştirdi. 316 avcının denetlendiği çalışmalarda 2 kişi hakkında kara avcılığına muhalefet suçundan bin 600 lira para cezası uygulandı, usulsüz avlanılan angut kuşu için de bin 280 lira tazminat talep edildi.

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Burdur, Isparta ve Antalya illeri için avlanmanın başlangıç tarihi 22 Ağustos 2020 tarihi olarak açıklanmıştı.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur-Antalya-Isparta Şube Müdürlüğü Av Koruma Ekiplerince, devlet avlaklarında kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 22 ve 23 ağustos günleri denetim gerçekleştirdi. 316 avcının denetlendiği çalışmalarda Antalya İl Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde 2 kişi hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten bin 600 TL idari yaptırım uygulandı ve usulsüz avlanılan iki adet angut kuşu için de bin 280 TL tazminat talep edildi.