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Antalya-Isparta yolunda devrilen sebze yüklü tır alev alev yandı

Antalya-Isparta yolunda virajı alamayan sebze yüklü tır, devrildikten sonra alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.


Kaza, Antalya-Isparta karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı kaygan zeminde virajı alamayan Cahit Akturan idaresindeki 34 PK 8102 plakalı sebze yüklü tır, yol kenarına devrildi. Tır, devrilmenin ardından bir anda alev aldı. Kazada sürücü Cahit Akturan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tır yangınını kısa sürede söndürdü. Bu sırada yol trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen tır ve yola saçılan sebzelerin kaldırılması işleminin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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