Antalya istihdam artışında lider

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Nisan ayında Antalya'nın toplam istihdamda Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “İlimiz iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir. Bayram ve yüksek sezon canlılığının bütün sektörlerimize ve büyük, küçük bütün işletmelerimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, SGK verilerini değerlendirdi. SGK Nisan ayı kayıtlı istihdam verilerine göre Antalya'nın toplam istihdamda yüzde 11,36, ücretli çalışan istihdamında yüzde 15,16 yıllık artışla Türkiye'de ilk sırayı aldığını belirten Çetin, kişi sayısı olarak en fazla istihdam artışının İstanbul'da olduğunu ve Antalya'nın; Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük illeri geçerek ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

"Antalya güçlü bir toparlanma sürecine girdi"

SGK'ya kayıtlı toplam çalışan yani işveren, esnaf, ücretli çalışan ve memur sayısının Nisan 2022 itibariyle Türkiye genelinde yüzde 3,16 arttığını ifade eden Çetin, şöyle devam etti: “766 bin istihdam artışının 241 bini İstanbul, 94 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir. Antalya artış oranında birinci, mutlak değişimde ikinci sırada yer almıştır. Ankara'da toplam kayıtlı istihdamda azalma olmuştur. Ücretli çalışan sayısında yıllık artış ise yüzde 3,87 oranında olurken Antalya yüzde 15,16 oranıyla ilk sırada yer almıştır. Türkiye genelindeki 611 bin kişilik artışın 166 bini İstanbul, 85 bini Antalya tarafından gerçekleştirilmiştir.

Antalya'da hızlı istihdam artışının bir nedeni Covid-19 pandemi etkisiyle 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan istihdam kayıplarıdır. İlimiz iki yıllık kaybın ardından turizm sezonu başlamadan güçlü bir toparlanma sürecine girmiştir. Bu olumlu gelişmenin maliyet artışları ve iç piyasada durgunluk gibi faktörler nedeniyle sekteye uğramamasını bayram ve yüksek sezon canlılığının bütün sektörlerimize ve büyük, küçük bütün işletmelerimize faydalı olmasını diliyorum.”