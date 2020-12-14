Antalya itfaiyesi, 24 saatte 354 su baskını olayına müdahale etti

İtfaiye, ASAT, Kırsal Hizmetler ekipleri ihbardan ihbara koştu. İtfaiye son 24 saatte 354 su baskını olayına müdahale etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu başlayan ve devam eden kuvvetli yağışlarda tüm birimleri ile teyakkuza geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aşırı yağış ve sel felaketinin en az zararla atlatılması için kriz masası oluşturdu. İtfaiye başta olmak üzere, ASAT, Fen İşleri, İlçe Hizmetleri, Kırsal Hizmetler, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları, su baskını, kurtarma, ağaç devrilmesi gibi olaylara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Güzeloba Mahallesi'nde yoğunlaşan çalışmaları yerinde görerek, koordine etti.

46 kişi kurtarıldı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da Antalya genelinde merkezde 150 personelle 354 su baskını ihbarlarına müdahale etti. Antalya merkezde Güzeloba, Ermenek Mahallelerinde yoğunlaşan çalışmalarda evlerden su tahliyesi yapılırken, mahsur kalan 46 kişi kurtarıldı. Güzeloba Mahallesi'nde dere taşması sonucu bir sitede mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir de yerinde denetledi. Kalacak yeri olmayan vatandaşlara, yer temin edildi.

ASAT 149 personelle iş başında

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde toplam 149 personelle iş başındaydı. ASAT'a 150'yi aşkın kanalizasyon ve yağmur suyu taşkını ihbarı geldi. Ekipler, gece ve gündüz ihbarlara müdahale ederek zor durumdaki vatandaşların yardımına koştu. ASAT ekipleri, alt geçitlerde tıkanan tahliye kanallarını açarak, dolan suyun tahliye olmasını sağladı. Ekipler, caddelerde de ağaç yaprakları ile tıkanan mazgalları temizledi.

Devrilen ağaçlar kaldırıldı

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gece şiddetli yağış sonucu kent merkezinde devrilen ağaçlara müdahale etti. Meltem Mahallesi, Fener Mahallesi, Kırcami ve Karaalioğlu Parkı'nda devrilen ağaçlar kısa sürede kaldırıldı. 11 araç ve 27 personel gece boyu kent merkezinde yağıştan etkilenen bölgelerde temizlik ve düzenleme çalışması yapıldı. Yaprakların tıkadığı mazgallar açıldı.

Heyelan oluşan yollar açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da merkez dışındaki 14 ilçede nöbetçi ekipler oluşturdu. Yoğun yağışlardan dolayı kapanan ve hasar gören yollar acil müdahale edilerek açıldı. Ekipler, Gazipaşa-Alanya sahil yolunda, Manavgat Dumanlı yayla yolunda, Manavgat Burmahan mahalle yolunda, Manavgat Oymapınar mahalle yolunda, heyelan nedeni ile yola düşen toprak ve kayaları temizleyerek trafiğe açtı. Kırsal ekipleri Kumluca Büyükalan-Dereköy mahalleleri grup yolunda ve Kaş Şemsi yayla yolunda da toprak kayan bölgelere müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı da şiddetli yağışın etkilediği Serik, Manavgat, Kumluca, Finike ve Kaş'ta seraları ve tarım alanları su basan üreticilerin yardımına koştu. İş makineleri ile su baskınlarına müdahale edildi. Sulama kanallarında meydana gelen tıkanmalar kanal açma araçları ve iş makineleriyle açıldı.