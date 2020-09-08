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Antalya Jako Papağanına el konuldu

Antalya’da CITES ve ek-15 belgeleri ibraz edilemeyen Jako Papağanına, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.

Antalya'da CITES ve ek-15 belgeleri ibraz edilemeyen Jako Papağanına, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak, hayvanat bahçesine teslim edildi.


DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğine 1 adet Jako Papağını bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler, denetim ve kontrollerde Jako Papağanını buldu. CITES ve ek-15 belgeleri ibraz edilemeyen papağana el konulurken, Yediemin tutanağı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

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