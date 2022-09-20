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Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali 30 Eylül'de başlıyor

Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin ikincisini Dokumapark’ta 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nin ikincisini Dokumapark'ta 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek.


Türkiye'nin üreten kadınları Kepez Belediyesi'nin Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nde buluşuyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve Türkiye'nin 10 ilinden 44 kadın kooperatifinin katıldığı Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, bu yıl daha geniş gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir tarafından üreten, üreterek ülke ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan girişimci kadınların oluşturduğu kooperatifler, Antalya'da bir araya gelecek. Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali'nin ikincisini Dokumapark'ta 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirecek. Kepez'in Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliğinde yapılacak olan festival, 15.00 ile 23.30 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali, konser, söyleşi, show, tiyatro, halk dansları, defile ve workshoplarla bu yılda ilgi odağı olacak.

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