Antalya karayollarında havadan ve karadan trafik denetimi

Antalya'da havadan yapılan trafik denetiminde 87 sürücüye ceza uygulandı. Aynı zamanda alkol denetiminde 122 sürücüye, radar ile hız denetiminde ise 510 sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kentte trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 2 Kasım-9 Kasım tarihleri arasında denetim yapıldı.

Denetimler hem helikopter-drone kullanılarak havadan, hem de emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ve hatalı sollamayı kapsayan özel uygulamalarla karadan sürdürüldü. Havadan yapılan trafik denetimlerinde toplam 87 sürücüye ceza kesildi. Alkol denetiminde incelenen bin 714 araçtan 122'sinin sürücüsüne, radar ile hız denetiminde ise 510 sürücüye idari para cezası uygulandı.