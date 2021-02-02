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Antalya karayollarında trafik havadan denetlendi

Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından helikopter ve drone desteğiyle yapılan denetimlerde 193 sürücüye idari para cezası tatbik edildi.


Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya'de 26 Ocak – 01 Şubat 2021 tarihleri arasında muhtelif saatlerde havadan ve yerden Emniyet Kemeri, Radar, Alkol, Işık, Hatalı Sollama denetimleri yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 18 sürücüye, idari para cezası uygulanırken yük taşıyan araç denetiminde ise 2 bin 553 araç denetlendi, 175 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 95 araçta bulunan 559 kişiye eğitim verildi.

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