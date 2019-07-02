Antalya "kesin korunacak hassas alan" listesinin başında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 2016 yılından beri Türkiye'de 16 alan, 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. Son olarak Kaş'taki Saklıkent'in de hassas bölge ilan edilmesiyle Antalya, 6 bölge ile liste başı oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca daha önce, birinci, ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu. Çalışmalar neticesinde doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli korunacak alanlar ve sürdürülebilir alanlar olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. Nitelikli korunacak alanlar ve sürdürülebilir alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilan edilirken, kesin korunacak alanlar Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de ilan edildi.

İstanbul, Antalya ve Adana'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları 5 gün önce Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya liste başı

Resmi Gazete'de 2016 yılından beri, 16 bölge, 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti. Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı'ndan Kemer'deki Beldibi arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül 2017'de, Kumluca ilçesindeki Alakır Çayı girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu, Alanya Kalesi ve son olarak bu yıl 27 Haziran'da Saklıkent Kanyonu listeye girdi.

Ayrıca, Antalya'nın Kaş ilçesi Saklıkent Kanyonu, Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanları kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.