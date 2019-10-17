Antalya Kitap Fuarı'ndan Türkiye rekoru

Antalya Büyükşehir Belediyesi 10'uncu Antalya Kitap Fuarı, 6 günde yaklaşık 271 bin ziyaretçi ile Türkiye rekoru kırdı. Antalyalı öğrenciler de fuara akın ederek ihtiyacı olan kitapları alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye ev sahipliğinde Cam Piramit'te gerçekleşen Antalya Kitap Fuarı, Antalyalıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Yaklaşık 150 yayın evi ve 205 yazarın katılımıyla devam eden fuarın 6'ncı gününde Erol Altun, Hanri Benazus, Vural Savaş, Mavisel Yener, Fikret Eroğlu gibi değerli yazarlar okurlarıyla buluştu. Antalya genelindeki okullardan öğrenciler akın akın fuar merkezine ihtiyacı olan kitapları aldı. Antalyalılar, fuarda sevdikleri yazarları görmenin, kitaplarını imzalatmanın mutluluğunu yaşadı. 10'uncu Antalya Kitap Fuarı, 6 günde 271 bin ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı.

Kepez Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sude Nur Kınık, “Başkanımızın yapmış olduğu kitap fuarı ile kitap okuma alışkanlığı kazanıyoruz. Merakla fuara koşuyoruz. İhtiyacımız olan her türlü kitabı burada uygun fiyatla bulabiliyoruz. 9 sınıf öğrencisi olduğum için üniversiteye hazırlık test kitapları aldım” dedi.

Kitap okumayı çok sevdiğini ifade eden İstek Koleji öğrencisi 12 yaşındaki Çınar Durukan da, “Kitap okumak benim için çok önemli yeni bilgiler öğreniyorum. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Kitap Fuarı şehrimize çok büyük yararlar sağlıyor. İnsanların kitap okumaya merakını ilgisini arttırıyor. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. Antalya'da böyle güzel organizasyonlarla bizleri kitap okumaya teşvik etmesi çok güzel” diye konuştu.

"Çocukların eline telefon yerine kitap verelim"

Torunlarına çocuk kitapları almak için Antalya Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Handan Gülşen, “İki tane torunum var. Onlara kitap almak için buraya geldim. Bu fuarda bu yıl benim dikkatimi çeken çocuklar için kitapların bol miktarda olması. Daha önce yapılan kitap fuarlarını da ziyaret ediyordum maalesef 0-5 yaş aralığı çocuklar için yeterince kitap bulamıyordum. Bu fuarda aradıklarımı buldum. Kitap çok önemli. Çocuklarının eline akıllı telefon, tablet yerine kitap verelim" dedi.