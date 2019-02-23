Antalya Kongre Bürosu Antalya'yı tek çatı altında topladı

Antalya Kongre Bürosu, İstanbul'da düzenlenen fuarda Antalya'da bulunan 8 oteli, havalimanını ve 4 kongre merkezini bir araya getirdi.

Antalya Kongre Bürosu (ACB), Türkiye'nin tek etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E.'a katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda Antalya Kongre Bürosu ilk kez Vali Münir Karaloğlu'nun destekleriyle, 8 oteli, Nest Kongre Merkezi'ni, ANFAŞ fuar merkezini, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ni ve Türkan Şoray Kültür Merkezi ile havalimanlarını tek çatı altında topladı. Stant ise Perge Antik Kenti temasıyla dizayn edildi.

“Bakanlık, kongre bürolarıyla bir araya gelmeli”

Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, kongre bürolarının önemine dikkat çekerek, bakanlığın bir kenti en hızlı şekilde kalkındıracak kongre turizmine el atmasını önerdi. Gül Ege, “Antalya Kongre Bürosu olarak Antalya'yı temsil ettiğimiz bu fuarda en büyük desteği Valimiz Münir Karaloğlu'ndan aldık. Kongre turizminde dünyada destinasyonu en iyi anlatan örgütler kongre bürolarıdır. Kongre büroları tüm MICE sektörünü bir araya getiren organizasyonlar yapar, etkinliği vardır fakat bakanlığın çalışmalarına da ihtiyacımız var. Sektörün bir olması, kenetlenmesi ancak bakanlığın nezdinde oluşturulacak politikalarla mümkündür" dedi.

İnan: “Tek çatı altında Antalya'yı tanıtmamız umut verdi”

Antalya Kongre Bürosu Müdürü Sinan İnan, Antalya çatısı altında yapılan görüşmelerin Antalya Kongre Bürosu'nun destinasyon pazarlama konusunda ilk adımı olduğuna dikkat çekti. Fuar hakkında genel bir değerlendirme yapan İnan, “Destinasyon olarak Antalya'yı tanıtmamız önemli, Türkiye adı altında dağınık olarak katılmanın Antalya'ya ekstra bir katkısı yok. Tek çatı altında Antalya'yı daha iyi vurgulamamız bundan sonraki fuarlar için umut verici bir hareket oldu. Bizim kendimizi ayırarak Antalya'yı Antalya olarak pazarlamamız gerekiyor, Türkiye vurgusunu tabii ki yapacağız ama Türkiye'den bağımsız olarak pazarlamamız da önemli. Artık fuarlarda kentler kendilerini ayrı olarak pazarlıyor, ülkenin özelliklerinden farklı olarak kendi özelliklerini ortaya çıkarıyor, bunun da olumsuz durumlarda artı katkısı oluyor. Tıpkı İspanya'nın Madrid ya da Barcelona kentlerinin kendisini ayrı pazarlaması gibi” diye konuştu.

Antalya Kongre Bürosu, yeni kongreleri Antalya'ya getirecek

Antalya Kongre Bürosu standı altında fuara katılan tesislerin tek çatı altında katılımdan memnun olduğuna vurgu yapan ACB Müdürü Sinan İnan, fuara bu yıl ayrı olarak katılan tesislerin de seneye Antalya çatısı altında katılma taleplerini aldıklarını söyledi. İnan, şöyle devam etti: “Tabii fuar pazarlaması bir iki günde belirlenebilecek bir şey değil, uzun dönemli bir yatırım. İnsanların size güvenmesi gerekiyor, devamlı görüntü vermek ve workshoplara katılmak gerekiyor. Bir fuara katılmayla bir kongre almak çok da mümkün değil, bu tamamen ilişkilerin devamlılığı ile ilgili bir şey. Antalya Kongre Bürosu için fuar sırasında olumlu birçok görüşme oldu, en önemlilerinden biri yakın zamanda Dünya Rehberler Birliği'nin kongresini Antalya'ya getirme şansımız olacak. Birde uzak destinasyonlar Amerika, Meksika ve Brezilya'da bürosu olan bir firmayla golfe bağlı incentive hakkında görüşmemiz oldu, o firmayla verimli bir iş çıkartabileceğimizi düşünüyorum” dedi.