Antalya-Konya Kara Yolu'nda yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Kara yolu, saat 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatılırken sürücüler tedbir olarak tesislere yönlendirildi.

Akseki'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Kara Yolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle önce saat 18.00 itibarıyla kara yolu tırların geçişine kapatıldı. Ardından ise saat 19.00 itibarıyla yol tüm araçların geçişine kapatıldı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirilirken, ekiplerin çalışması ise devam ediyor

Yüzlerce araç dinlenme tesislerinde ve Akseki kavşağında bekletiliyor

Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren yolu tamamen kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yüzlerce araç ise Akseki kavşağında yolun açılmasını bekliyor. Bazı araç sürücüleri ise Manavgat'a geriye dönüyor.

32 Mahalle yolu kapalı

Öte yandan Akseki'ye bağlı 32 mahalle yolu da kardan kapandı. Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından çok sayıda araç ve ekiple yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Akseki ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken, 1825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bildirildi. Birçok araç ise kardan kayarak maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Akseki'de ise okullar bir gün süre ile kar sebebiyle tatil edildi.