Antalya-Konya karayolu araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolu, kar yağışının etkisini yitirmesiyle tüm araçların geçişine açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı etkisini yitirdi. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, saat 16.00 civarında kar yağışı Akseki'nın alt kesimlerinde bulunan Güçlüköy Mahallesi'nde de etkili oldu. Kar yağışının şiddetini arttırması ile bölgede birçok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafiğe kapanan yolda Karayolları Alacabel ve Akseki ekipleri çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise akşam saat 21.00 sıralarında tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade etti. Uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle Alacabel ve Akseki Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu araç trafiğine açıldı. Karayolları ekipleri ise yolda şerit genişletme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.