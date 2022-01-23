Antalya-Konya karayolu kar sebebiyle 24 saattir kapalı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan ve aşırı kar ve kipi sebebiyle dün saat 14.00 sıralarında araç trafiğine kapatılan Akseki-Seydişehir karayolunun açılması için birçok araç Akseki kavşağında ve dinlenme tesislerinde bekliyorlar. Akseki merkezde gece başlayan kar yağışı ise yerini güneşe bıraktı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde Cuma günü akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya-Konya yolu dün saat 14.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de yaklaşık bir kilometrelik alanda tipinin etkili olması nedeni ile karayolları ekiplerinin açtığı yol tekrar kapanıyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki - Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar ve tipi nedeni ile kapanan yolda yüzlerce araç Akseki kavşağında beklerken, Akseki Bölge Trafik ekipleri Akseki kavşağında araçları trafiğe salmayarak dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki kavşağında ise yüzlerce araç yolun açılmasını beklerken, birçok araç sürücüsü ise geri döndü. Akseki merkezde gece başlayan kar yağışı ise yerini güneşe bıraktı.

Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol kar kürüme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yer yer kar kalınlığı 50 santim ile bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise bir buçuk metreyi aştı.

Akseki kavşağında bekleyen sürücüler ise dünden beri Akseki'de dinlenme tesislerine yönlendirildiklerini ve yolun açılmasını beklediklerini söylediler.