Antalya-Konya karayolunda kar esareti sona erdi

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan Antalya-Konya karayolu tüm araçlara açıldı.

1825 rakımlı Alacabel mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle iki gündür kapalı olan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, 48 saat sonra yeniden araç trafiğine açılmıştı. Şerit genişletme çalışmaları nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmeyen karayolunda Karayolları Alacabel ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tüm araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkii, cumartesi günü öğle saatlerinde araç trafiğine kapatılmıştı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgede 800 metrelik alana dün de çığ düşmüştü.