Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 15 santime ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu'nun 1825 metre rakımlı Alacabel Mevkisi'nde gece saat 22.30'da başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bildirilirken Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi. Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.