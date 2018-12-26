İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için karayolları ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.


Sabaha kadar süren kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda ekipler ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor. Akseki-Seydişehir karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisi yakınlarında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Alacabel'de, gece yolda kalan araç ve tırları karayolları ekipleri kurtardı. Bölgedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışmaları yapıyor.


Bölge trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.