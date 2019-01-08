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Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar sebebiyle ilçe genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 35 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 30 mahallenin yolları kapanırken, ekipler Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesine ait 13 iş makinesiyle yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Antalya-Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolunda bazı araçlar yolda kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalanlara ise Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.


Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya-Konya yolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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