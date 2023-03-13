Antalya-Konya karayolunda kar yağışı başladı

Antalya'da yağmur etkisini gösterirken, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Bölgede etkili olan yağmur yağışı sabah saat 10.00 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı. Karayolları Alacabel ekipleri, sürücülerin zor anlar yaşamaması amacıyla yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri alındığını ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.