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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı trafiği aksattı

Antalya’nın Akseki ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.


Akseki ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi, Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda zaman zaman aksamalara neden oldu. Yağış 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yağış öğle saatlerinde etkisini kaybederken, trafikte herhangi bir aksamının meydana gelmediği bildirildi.

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