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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı ve tipi

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar ve tipi nedeniyle trafikte yaşanan olumsuzluk devam ediyor.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda, kar ve tipi nedeniyle trafikte yaşanan olumsuzluk devam ediyor.


Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi etkili olmaya devam ediyor. Tipi ve buzlanma nedeniyle bölgede ulaşım olumsuz yönde etkilenirken Akseki'nin bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle zincirsiz ve uzun araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtardı.


Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Karayolları Alacabel ekipleri, yolda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Bölge trafik ekipleri ise sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

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