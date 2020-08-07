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Antalya-Konya karayolunda seyir halindeki kamyon yandı

Antalya-Konya karayolunda seyir halindeki kamyon yandı.

Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Antalya-Konya karayolunda Antalya istikametinden Konya istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 42 CJP 73 plakalı kamyon, Akseki-Murtiçi mevkiine geldiğinde sağ taraftaki lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsünün kamyonu yolun sağına çekerek inmesinin ardından lastiklerin bulunduğu bölge yanmaya başladı. Sürücülerin yanan bölgeye yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışması ve aracın yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yangına ilk müdahaleyi yol kenarındaki vatandaşlar ve yoldan geçmekte olan araç sahipleri yaptı. İtfaiyenin gelmesiyle yangın söndürülürken kamyonda büyük maddi hasar meydana geldi.

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