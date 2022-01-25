Antalya-Konya karayolunda tır ve otobüslere izin verilmiyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda gece saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevki'inde kar yağışı sebebiyle yolcu otobüslerinin ve tırların geçişine izin verilmiyor. Diğer araçların ise zincirli geçişine izin veriliyor.

Akseki'nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 40 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 40-70 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tedbir amaçlı yolcu otobüslerinin ve uzun araçların geçişine izin vermezken, diğer araçların zincirsiz araçların kara yolunu kullanmasına da izin vermiyor. Manavgat'ın Hacıobası mevki'inde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi. Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki'nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Bölge Trafik ekipleri ise yolcu otobüslerini dinlenme tesislerine yönlendirirken, tır ve yolcu otobüsü diğer araçların zincirli olarak geçmesine izin veriyor. Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Akseki'nin kırsal mahallelerinde de kar etkili oluyor

Öte yandan, Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oluyor. Yaklaşık 40 kırsal mahallenin yolları ulaşıma kapanırken Büyükşehir ve Akseki Belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı İbrahim Özkan, kar yağışının ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde de etkili olduğunu, ekiplerin yoğun şekilde çok sayıda iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.