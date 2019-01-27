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Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.


Antalya-Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki-Seydişehir karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Akseki'de başlayan kar yağışı nedeniyle Akseki-Seydişehir karayolu Akçeşme mevkiinde maddi hasarlı 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. onlarca araç ise şarampole uçtu. Zincirsiz bir çok araç yolda kaldı. Maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeni ile Akseki-Seydişehir karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar kaldırıldıktan ve karayolları ekipleri yolu temizledikten sonra zincirli olarak ulaşım tekrar sağlandı.


Akseki ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaşırken, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde ise kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bildirildi. Yolda kalanlara ise Akseki Bölge trafik ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım etti.


Bölge trafik ekipleri Akseki kavşağından itibaren zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya-Konya yolunda karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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